Украине могут предоставить 16 млн доз вакцины от коронавируса, – Ляшко

Минздрав ведет переговоры с ВОЗ об увеличении количества доз с 8 до 16 миллионов.

Украина может получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19).

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио НВ".

Он отметил, что изначальные 8 миллионов доз по COVAX являются обязательной опцией и будут доставлены в страну, но Минздрав продолжает переговоры с ВОЗ об увеличении количества доз.

"Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз − мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн − это стопроцентная гарантия, 16 − это потенциальная возможность", − сказал он.

Вместе с вакцинами COVAX также поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности, добавил Ляшко.

Отметим, ранее COVAX одобрил получение Украиной 8 млн доз вакцины от коронавируса. Ими можно провести вакцинацию 4 млн украинцев.

Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.