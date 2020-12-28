Вакцина от коронавируса будет бесплатной для украинцев, официально находящихся в Польше

Дополнительных документов, кроме тех, которые подтверждают наличие регулируемого места жительства в Польше, требовать не будут.

Украинцы, которые временно или постоянно находятся на территории Польши, будут привиты бесплатно. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик, сообщает Польское радио.

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно", — сказал он.

По его словам, дополнительных документов, кроме документов, которые подтверждают, что данное лицо имеет регулируемое место жительства в Польше, требоваться не будут.

"Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, любое разрешение на работу или вид обучения, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране", — сказал Дворчик.

Дворчик также сообщил, что вакцина будет доступна каждому и что можно будет записаться на нее, даже если человек не застрахован. Это касается и бездомных людей, которые смогут сделать прививку от коронавируса.

Напомним, Польша может передать Украине вакцину против коронавируса при наличии излишков. Кроме того, в Брюсселе представитель Киева при ЕС Николай Точицкий заявил, что Польша может быть посредником в поставках вакцин в Украину из Европейского Союза. Он также сообщил, что переговоры между Варшавой и Киевом по этому поводу уже ведутся. В правительстве подтвердили, что такие переговоры действительно идут, но подробностей пока нет.