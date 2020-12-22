Польша готова поделиться излишками вакцины с Украиной

Польша может быть посредником в поставках вакцин в Украину из Европейского Союза.

Польша может передать Украине вакцину против коронавируса при наличии излишков. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в Польше Михал Дворчик, передает Rzeczpospolita.

"Мы заявили, что если у нас будет избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", — сказал Дворчик.

В понедельник в Брюсселе представитель Киева при ЕС Николай Точицкий заявил, что Польша может быть посредником в поставках вакцин в Украину из Европейского Союза. Он также сообщил, что переговоры между Варшавой и Киевом по этому поводу уже ведутся. В правительстве подтвердили, что такие переговоры действительно идут, но подробностей пока нет.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила изданию, что Украина ведет переговоры со всеми производителями зарегистрированных вакцин, кроме российских.

"Мы общаемся со странами Евросоюза, у которых будет избыток вакцин, чтобы получить их в январе или феврале. Потому что вакцины, которые мы получим по программе COVAX, мы получим не раньше марта", – говорит Мендель.

Издание пишет, что несколько дней назад агентство Reuters сообщило, что запущенная ВОЗ глобальная программа по обеспечению доступа к вакцинам для более бедных стран может потерпеть неудачу.

Ссылаясь на внутренний программный документ, агентство сообщило, что поставки в некоторые так называемые страны третьего мира могут быть отложены на срок до нескольких лет. Во-первых, потому, что изначально в рамках программы заказывались более дешевые вакцины, а исследования все еще продолжаются. Так что Украина рассчитывает на Евросоюз.

На сегодняшний день Украина имеет договор на поставку вакцины COVAX, которой хватит на 4 миллиона человек. Кроме того, вакцина будет закуплена из бюджета примерно для 3 миллионов человек. А Украине нужно вакцинировать около 25-30 миллионов человек. По словам Мендель, существует новая геополитическая угроза, ведется много дезинформации и политических игр вокруг вакцинации.

Отметим, 21 декабря 2020 года ЕМА признало эффективной вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Следующим шагом было получение разрешения на использование препарата от Еврокомиссии.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компанией Pfizer совместно с BioNTech.

Министерство здравоохранения Канады также одобрило использование вакцины Pfizer. СМИ сообщали, что Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.

Отметим, в начале декабря власти Великобритании первыми в мире разрешили применять вакцину Pfizer, и 8 декабря в стране началась вакцинация.