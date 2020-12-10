Канада третьей в мире разрешила использование вакцины Pfizer от коронавируса

Ожидается, что для завершения кампании вакцинации в стране Канаде потребуется один год.

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

Заявка на разрешение была подана еще 9 октября. "После тщательного независимого исследования Минздрав пришел к выводу, что вакцина соответствует стандартам качества и эффективности, принятым в стране", – говорится в сообщении.

На первом этапе вакцинировать будут людей старше 16 лет. Начнут с пациентов домов длительного ухода и персонала, работающего там.

Министерство здравоохранения и Агентство общественного здравоохранения Канады будут внимательно следить за безопасностью вакцины после того, как она поступит на рынок. "Они без колебаний примут меры в случае выявления каких-либо проблем с безопасностью", – заверяют власти.

Коммерческий директор BioNTech Шон Маретт отметил, что Канада стала третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины.

Pfizer и BioNTech поставят правительству Канады как минимум 20 млн доз вакцины в течение 2021 года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорил, что страна получит 249 тысяч доз, до конца декабря. Первую партий – 30 тыс. доз – отправят с завода В Бельгии 11 декабря. Поэтому вакцинирование может начаться 14 декабря. Ожидается, что кампания вакцинации завершится в декабре 2021 года.

Великобритания стала первой страной в мире, которая не только одобрила вакцину Pfizer и BioNTech, но и начала ее масштабное применение. Власти этой страны заказали 40 млн доз.

СМИ сообщали, что Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны.

Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.