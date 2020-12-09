Украина просит Канаду поделиться вакциной от коронавируса

Канада закупила такое количество вакцины, которое позволит несколько раз вакцинировать все население.

Украина обратилась к представителям Канады с просьбой о предоставлении партии вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины по итогам встречи замминистра Евгения Енина с послом Канады Ларисой Галадзой.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили вопросы координации совместных действий в расследовании катастрофы МАУ в Иране, а также обеспечение компенсации родственникам жертв.

Кроме того, обсудили реализацию канадских инвестиционных проектов в Украине и планы по модернизации соглашения о свободной торговле между странами.

"Обратился к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан", – добавил Енин.

Отметим, Канада заказала такое количество вакцины от коронавируса, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Согласно заключенным договоренностям, в Канаду поступят прививки для вакцинации 153,9 миллиона человек (по оценке на 2019 год население Канады составляет 37,59 миллиона).