Канада заказала вакцины вчетверо больше, чем население страны

Заказанной вакциной Канада способна привить 410% своего населения.

Канада заказала такое количество вакцины от коронавируса, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Согласно заключенным договоренностям, в Канаду поступят прививки для вакцинации 153,9 миллиона человек (по оценке на 2019 год население Канады составляет 37,59 миллиона).

Об этом сообщает Bloomberg.

В стране будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer BioNTech. Вакцинация может начаться на следующей неделе.

По подсчетам издания, по всему миру уже выделено не менее 7,85 миллиарда доз вакцины. Этого достаточно, чтобы охватить половину населения мира (в большинстве вакцин используются две дозы), если прививки распределяются равномерно.

Однако это маловероятно из-за того, что богатые страны заключили сделки на обширные поставки. К тому же, из-за требований хранения некоторых вакцин при сверххолодной температуре, не все препараты возможно доставлять в отдаленные места.

Заказанной вакциной Канада способна привить 410% своего населения. На втором месте по количеству заказанной вакцины – Великобритания (может привить 295% своего населения). На третьем – Австралия (может привить 269% населения).

Напомним, Великобритания первой из стран Запада начала вакцинацию от коронавируса. Первым пациентом стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан.