Евросоюз одобрил вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech

Вакцина Comirnaty стала первой, которую рекомендовали использовать в Евросоюзе.

Европейское медицинское агентство (ЕМА) признало эффективной вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом сообщил сайт регулятора.

Отмечается, что вакцину от коронавируса Comirnaty признали безопасной, а также соответствующей стандартам качества. Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали использовать в Евросоюзе.

"Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС", – отметили в EMA.

Теперь Еврокомиссия должна дать разрешение на продажу и распространение этой вакцины в ЕС. Как обещали в ЕК, такое разрешение будет предоставлено в кратчайшие сроки. Ожидается, что продажу вакцины Pfizer и BioNTech разрешат через двое суток.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter прокомментировала решение ЕМА.

"Это решающий момент в наших усилиях, чтобы доставить безопасные и эффективные вакцины европейцам! EMA только что опубликовало положительный научный вывод о вакцине BioNTech/Pfizer. Теперь будем действовать быстро. Я ожидаю решение к вечеру", – написала фон дер Ляйен.

Отметим, в начале декабря власти Великобритании первыми в мире разрешили применять вакцину Pfizer, и 8 декабря в стране началась вакцинация.

Министерство здравоохранения Канады также одобрило использование вакцины Pfizer. СМИ сообщали, что Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компанией Pfizer совместно с BioNTech.