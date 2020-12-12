США одобрили вакцину Pfizer от COVID-19. Массовая вакцинация начнется в течение суток

До конца года американские власти собираются привить не менее 2,9 млн человек.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компанией Pfizer совместно с BioNTech.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

FDA установило, что вакцина соответствует требованиям для выдачи разрешения. Полученные данные дают однозначные доказательства эффективности вакцины для борьбы с коронавирусом.

Вакцину рекомендовали использовать для граждан в возрасте с 16 лет.

Как пишет NYT, США договорились с компаниями-разработчиками вакцины о поставке 100 миллионов доз до марта 2021 года.

В Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что массовая вакцинация начнется в течение 24 часов. Процедура будет бесплатной.

По данным Reuters, до конца года американские власти собираются привить не менее 2,9 млн человек.

Напомним, в прошлом месяце американский фармацевтический гигант и немецкая BioNTech объявили, что их вакцина имеет эффективность 95% после двух доз, введенных с интервалом в три недели. Шесть добровольцев, принимавших участие в испытания вакцины, которую разработали Pfizer и BioNTech, умерли.

В начале декабря власти Великобритании первыми в мире разрешили применять вакцину Pfizer, и 8 декабря в стране началась вакцинация. Британия намерена закупить около 40 млн доз. По данным СМИ, одна доза будет стоить около $15.

Министерство здравоохранения Канады также одобрило использование вакцины Pfizer. СМИ сообщали, что Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.