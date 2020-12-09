В США назвали причины смерти шести участников испытания вакцины Pfizer

Только двоим умершим вводили вакцину, остальным – плацебо.

Шесть добровольцев, принимавших участие в испытания вакцины, которую разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, умерли. Об этом говорится в материалах, подготовленных Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Троим умершим было больше 55 лет. Двоим из них вводили вакцину, а четверым – плацебо. У всех были проблемы со здоровьем и хронические заболевания.

Первый умерший из группы вакцинируемых страдал атеросклерозом и ожирением. Он умер через три дня после введения первой дозы. У второго произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы, а еще через три дня была зафиксирована его смерть.

Из тех, кому вводили плацебо, один скончался от инсульта, второй — от инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний пока выясняется.

В заключении FDA говорится, что Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины. Препарат обеспечивает существенную защиту уже после первой дозы, отмечается в отчете, что делает вакцину безопасной и высокоэффективной для борьбы с COVID-19.

10 декабря FDA должно принять решение, одобрить ли использование вакцины Pfizer на территории США. Вопрос о регистрации в стране еще одной вакцины, которую разработала американская компания Moderna, будет рассмотрен 17 декабря.

В июле Pfizer подписала с властями США контракт почти на $2 млрд на поставку 100 млн доз вакцины. Однако сейчас этот план сокращен до 50 млн доз в связи с проблемами при производстве.

В начале декабря власти Великобритании первыми в мире разрешили применять вакцину Pfizer, и 8 декабря в стране началась вакцинация. Британия намерена закупить около 40 млн доз. По данным СМИ, одна доза будет стоить около $15.