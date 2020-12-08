Вакцина от "Pfizer" безопасна и эффективна – Управление по саннадзору США

Американско-немецкая вакцина от COVID-19 завершила финальную стадию испытаний и в ближайшие дни будет рассмотрен ее выход на рынок.

Американское Управление по санитарному надзору (FDA) выпустило заключение о наличии всех надлежащих данных, необходимых для получения разрешения на экстренное применение вакцины совместного американско-немецкого производства.

"Данные о безопасности, эффективности и иммуногенности в заявке на экстренное применение обеспечивают положительную оценку рисков и пользы вакцины от COVID-19 компаний "Pfizer" и "BioNTech", – сообщается в документе FDA.

Результаты контрольной проверки американского ведомства показали, что характеристики препарата от "Pfizer-BioNTech", соответствуют требованиям, указанным в руководстве Управления по саннадзору: "Таким образом, FDA установили, что поставщик ("Pfizer" и "BioNTech", – ред.) предоставил надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины, для получения разрешения на продукт в рамках его экстренного применения".

Как отмечается в документе, данные компаний проводивших тесты демонстрируют, что хоть вакцина "Pfizer-BioNTech" и требует введения двух доз с интервалом в три недели, но препарат предоставляет человеку существенную защиту уже после первой дозы. При этом, "очень эффективно" противодействовать заражению COVID-19 вакцина начинает спустя семь дней после введения второй дозы.

В четверг, 10 декабря Комитета FDA по вакцинам соберется для рассмотрения экстренного использования вакцины "Pfizer и BioNTech".

Напомним, в прошлом месяце американский фармацевтический гигант и немецкая BioNTech объявили, что их вакцина имеет эффективность 95% после двух доз, введенных с интервалом в три недели. Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила эту вакцину и после ее выхода на рынок в власти Британии намерены экстренно вакцинировать людей из групп риска: работников и жителей домов престарелых, медиков и людей старше 80 лет.