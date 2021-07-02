Вакцинация от COVID-19: Лукашенко ввел безвиз для граждан 73 стран

Без визы в Беларусь можно будет попасть с 15 июля на срок до 5 дней.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 15 июля 2021 года граждане 73 стран смогут попасть в Беларусь на срок до пяти суток без оформления визы для вакцинации от коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба президента, вакцинировать иностранцев от COVID-19 будут на платной основе в определенных минздравом страны медицинских организациях.

"Будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси", – заявили в администрации президента.

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко уточнил, что иностранцы смогут вакцинироваться от коронавируса в более чем 80 учреждениях здравоохранения страны.

По данным минздрава, в Беларуси применяются вакцины "Спутник V" (российского и белорусского производства), а также препарат от компании Sinopharm (Китай).

Напомним, в декабре 2020 года Беларусь стала первой после России страной, начавшей массовое применение вакцины "Спутник V".

В мае 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Путиным о том, что они будут помогать Украине и странам Запада проводить вакцинацию от коронавируса российским "Спутник V".

Также Лукашенко заявлял, что в Беларуси разработали собственную вакцину от COVID-19.