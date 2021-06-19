"Вчинили гидко": Лукашенко заявив, що Білорусь не буде приймати літаки з України

Авіакомпаніям з Туреччини, Єгипту та інших країн доведеться летіти в Білорусь, оминаючи України. Таким чином Олександр Лукашенко хоче зрівняти умови для "Білавіа".

Білорусь невдовзі не буде приймати літаки, що прибувають з повітряного простору України. Про це президент Олександр Лукашенко заявив 19 червня під час візиту в дитячу лікарню в Мінську.

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Політичний лідер прокоментував рішення українського уряду про закриття повітряного простору для літаків з Білорусі. Тепер авіалайнерам доводиться робити гак і на 40-45 хвилин довше летіти до Туреччини, Єгипту та інших південних країн.

"Як гидко вчинила Україна... Інші компанії, турецькі, поки безпосередньо літають, хоча зараз ведемо діалог. Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки". — висловився Лукашенко на камеру. — "Тобто, треба створити рівні умови для наших літаків "Білавіа" — якщо ми цим шляхом летимо, то ми змусимо і інших літати цим шляхом до нас в Білорусь".

[ + – ] Заява Лукашенко — відео

З 29 травня Кабмін закрив повітряний простір України для літаків з Білорусі. Згідно з рішенням уряду, білоруським лайнерів заборонено не тільки приземлятися в українських аеропортах, але і пролітати транзитом.

Фокус розбирався, що буде з авіацією України після зупинки польотів в Білорусь. Збитки несе запорізька компанія "Мотор Січ", яка раніше чотири рази на тиждень відправляла літаки із Запоріжжя до Мінська. На думку Авіаексперти, обмеження на польоти "Бєлавіа" негативно позначаться і на доходах держпідприємства "Украерорух".

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може почати польоти до Криму після закриття повітряного простору України. Він назвав рішення української влади "комбінацією на рівні провокації", яке не залишило інших варіантів, крім як організувати рейси через окупований півострів.