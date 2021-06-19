"Поступили гадко": Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

Авиакомпаниям из Турции, Египта и других стран придется лететь в Беларусь, огибая Украину. Таким образом Александр Лукашенко хочет уравнять условия для "Белавиа".

Беларусь вскоре не будет принимать самолеты, прибывающие из воздушного пространства Украины. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 19 июня во время визита в детскую больницу в Минске.

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Политический лидер прокомментировал решение украинского правительства о закрытии воздушного пространства для самолетов из Беларуси. Теперь авиалайнерам приходится делать крюк и на 40-45 минут дольше лететь в Турцию, Египет и другие южные страны.

"Как гадко поступила Украина… Другие компании, турецкие, пока напрямую летают, хотя сейчас ведем диалог. Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты". — высказался Лукашенко на камеру. — "То есть, надо создать равные условия для наших самолетов "Белавиа" — если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь".

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С 29 мая Кабмин закрыл воздушное пространство Украины для самолетов из Беларуси. Согласно решению правительства, белорусским лайнерам запрещено не только приземляться в украинских аэропортах, но и пролетать транзитом.

Фокус разбирался, что будет с авиацией Украины после остановки полетов в Беларусь. Убытки несет запорожская компания "Мотор Сич", которая ранее четыре раза в неделю отправляла самолеты из Запорожья в Минск. По мнению авиаэкспертов, ограничения на полеты "Белавиа" негативно скажутся и на доходах госпредприятия "Украэрорух".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может начать полеты в Крым после закрытия воздушного пространства Украины. Он назвал решение украинских властей "комбинацией на уровне провокации", которое не оставило других вариантов, кроме как организовать рейсы через оккупированный полуостров.