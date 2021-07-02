Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной

Причиной такого решения стало якобы "огромное количество оружия", которое поступает из нашей страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом сообщает государственное издание "Белта".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Приграничные войска Беларуси должны полностью закрыть границу с Украиной. По словам президента, из Украины поступает огромное количество оружия.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что спецслужбы выявили "спящие террористические ячейки, которые хотят насильственным путем сменить власть". По мнению президента Беларуси, они ждут день икс, чтобы устроить переворот. Их финансируют из США, Украины, Литвы и Польши.

На момент написания новости в украинском МИД не отреагировали на решение Лукашенко.

Напомним, Лукашенко ввел безвиз для граждан 73 стран для проведения вакцинации от коронавируса. Ранее президент Беларуси заявлял, что их страна не будет принимать самолеты из Украины из-за закрытия авиапространства для белорусских самолетов.