Беларусь через год после протестов. У оппозиции нет сил, у Лукашенко нет поддержки

9 августа исполняется год с начала протестов в Беларуси. Фокус попросил активистов белорусского протестного движения вспомнить, как начинались митинги и рассказать, что происходит в стране год спустя.

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов в Беларуси начались акции протеста, обернувшиеся силовым противостоянием, задержаниями и до сих пор не разрешенным политическим кризисом.

[ + – ] Начало протестов в Минске, август 2020 года.

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Беларуси объявили результаты президентских выборов, признав Александра Лукашенко избранным президентом. После этого страну охватили массовые протесты, продлившиеся до зимы. Митингующие обвиняли власти в фальсификации итогов голосования и требовали повторных выборов. Первые дни митингов отметились интенсивными столкновениями: полицейские разгоняли протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В некоторых городах Беларуси военные в гражданской форме стреляли по митингующим из табельного оружия.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Протесты в Минске: "Жестокости никто не ожидал"

Прошлогодние массовые протесты в Беларуси запомнились несколькими абсолютно противоположными моментами: проявленными в противостоянии жестокостью и добром:

Беспрецедентно яростными действиями полицейских, которые без разбора хватали митингующих — от подростков и студентов до пенсионеров, били дубинками, стреляли на поражение.

Мирно протестующими белорусами, которые дарили ОМОНовцам цветы, снимали обувь, вставая на скамейки, чтобы не испачкать их, собирали мусор после акций, несли плакаты "Мы есть любовь", скандировали "Жыве Беларусь" и требовали вернуть им право на честные демократические выборы.

[ + – ] Попытка найти общий язык

По словам активистки Палины Бродик, первые массовые акции в Минске, которые затем развернулись по всей стране, начались вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков. Тогда некоторые избирательные комиссии начали публиковать в соцсетях протоколы, по результатам которых победила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

[ + – ] Разгон акции протеста в Минске

"Самым страшным периодом были первые несколько дней с 9-11 августа. На Минск обрушился шквал выстрелов и дикого насилия, когда против собственного народа на улицы вывели профессиональную вооруженную армию, — вспоминает в разговоре с Фокусом Палина Бродик, координаторка Free Belarus Center в Киеве. — Белорусы видели друг друга в километровых очередях, которые в течение дня стояли под участками. Видели гармошки, сложенные из протоколов, белые браслеты (символ протестов против победившего на президентских выборов-2020 Александра Лукашенко) друг у друга на руках. Было ощущение, что нас большинство, это придавало силы. Люди, не боясь выйти на улицу. И абсолютно не ожидали того, с чем они столкнулись".

[ + – ] Очередь возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске

[ + – ] Александр Лукашенко об организаторах протестов - видео

Статистика задержаний

Только по официальным данным в первые несколько дней в Беларуси задержали около 7 тысяч человек. Около 3 тысяч человек — 9 августа, более 2 тысяч — 10 августа, около тысячи — 11 и около 700 человек 12 августа. По информации правозащитников, к концу ноября 2020 года число задержанных участников протестов превышало 30 тысяч человек. Сегодня речь идет о примерно 50 тысячах задержанных по всей стране.

Важно

120 человек на 25 кв. м СИЗО. Что рассказали задержанные за протесты в Минске

"То что происходило на Окрестина (неофициальное название комплекса мест заключений в Минске. Название стало нарицательным, символизирующим пытки, которые применяли ОМОН в отношении мирных граждан) в первые три дня, сложно передать словами, — продолжает Бродик. — Крики, которые раздавались оттуда, слышали во всех близлежащих домах. Людей пытали, над ними массово издевались, насиловали. Люди оттуда выходили синими. Все самые изощренные силовые структуры даже в России были поражены, насколько жестоко ОМОН Беларуси обошелся с митингующими, у которых не было ни оружия, ни намерения его применять".

[ + – ] Рассказы задержанных, побывавших в изоляторе на Окрестина в Минске

После 11 августа градус насилия немного снизился, но ОМОН продолжал душить протесты. Активисты проявляли максимальную креативность — устраивали дворовые чаепития, концерты, субботник. Сыграло свою роль отсутствие единого лидера — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская почти сразу после выборов вынужденно покинула Беларусь, ее союзников задержали. Протесты по всей стране возглавили разные игроки, что позволяло маневрировать и держать градус протестной активности до самой зимы.

"У белорусов не было возможности собраться в центре города всем одновременно и оставаться там долго, как это было во время Майдана в Украине, поэтому протесты рассредоточились на маленькие сообщества, которые невозможно было отловить и отследить", — продолжает Бродик.

После зимы стало понятно, что устраивать массовые протестные движения слишком опасно. За участие в митингах правоохранители начали открывать уголовные дела вместо административных. Многие участники испытывали сильное давление и вынужденно покидали страну.

Важно

Время перемен в Минске. Как Лукашенко запустил процесс, который убьет его режим

Рано или поздно за каждым придут

"Сейчас тяжелое время для белорусского народа. Мы остались один на один с режимом Лукашенко, который проводит политику террора и массовых репрессий. Говорят, вернулись сталинские времена", — объясняет Фокусу Вячеслав Сивчик, основатель движения солидарности "Разам", организатор прошлогодних протестов. По словам активиста, в Беларуси резко занижают число политзаключенных. Официально их в стране около 600. По информации правозащитников — несколько тысяч.

По словам Палины Бродик, пытки в отношении арестованных беларусов продолжаются по сей день. Периодически становится известно об ужасающих происшествия: в мае при невыясненных обстоятельствах погиб белорусский активист Витольд Ашурок, 17-летний участник протестов Дмитрий Стаховский покончил с собой из-за давления правоохранителей, прыгнув с 16-этажного здания, в июне белорусский активист Степан Латыпов, подозреваемый в организации массовых беспорядков, совершил попытку суицида в зале суда.

"Лукашенко показал, что ни перед чем не остановится и готов использовать любые инструменты и пересекать все красные линии, чтобы максимально внушить звериный страх людям, — продолжает Палина Бродик. — Мы видели, как в центре на площади убивают людей из огнестрельного оружия, как находили тела повешенных или утопленных людей, которые пропали во время митингов и больше не вернулись. Мы знаем, что семьи лишают родительских прав, чтобы запугать и предотвратить протестную активность. Весь госресурс направлен на то, чтобы показать любому гражданину, что у него нет шансов остаться на свободе или в живых, в зависимости от степени активности, если он будет и дальше проявлять гражданскую позицию. Закрыты практически все СМИ и НГО (неправительственные организации), все делается, чтобы в Беларуси осталась выжженная земля".

Белорусские политэмигранты в Украине

С августа по декабрь 2020 года, по словам Бродик, из Беларуси в Украину выехали примерно 161 тысяча человек. С января по июнь 2021 — 115 тысяч. По сравнению с предыдущими годами цифры ниже — обычно в год в Украину приезжало около миллиона человек. Но с учетом пандемии коронавируса, из-за которой долгое время свободное передвижение между странами было приостановлено, а после того, как в мае по приказу Лукашенко задержали самолет с активистом Романом Протасевичем и сообщение между Украиной и Беларусью полностью остановили, желающим покинуть страну нужна сильная мотивация, чтобы поехать в Украину, которая в последнее время стала транзитной страной для миграции в страны ЕС. Так что цифры все равно красноречивые.

Важно

Хай щастить. Куда бегут белорусские IT-компании и готова ли их принять Украина

"Сейчас многие уезжают по политическим причинам. Количество обращений, которые мы получаем, несмотря на ограничения по передвижению, такие же, как прошлым летом. — продолжает Бродик. — Связано это с тем, что в конце июня сильно начали давить на СМИ и НГО, закрыли практически все онлайн-издания, более 50 НГО ликвидировали решением одного дня.

Все эти люди уезжают из страны. Потому что для большинства происходящее означает тюрьму. Некоторые остаются и осознают, что рано или поздно за ними придут".

Помощь из-за границы

Сегодня движение сопротивления внутри страны раздроблено, участники коммуницируют только с теми, кому на сто процентов доверяют. Несколько последних недель в Беларуси идет полная зачистка поля, и многие активисты, которые долгое время работали в гражданском секторе, вынуждены принимать решение — или работать на благо страны из-за рубежа или пойти в тюрьму.

По словам активистов, за пределами Беларуси достаточно возможностей, чтобы помочь в противодействии режиму. Белорусская диаспора по всему миру ведет коммуникацию с правительствами стран, которые ввели санкции в отношении режима Лукашенко, договариваются об упрощении визового режима для уезжающих белоруссов, ведут большую миграционную работу, чтобы повлиять на ситуацию и помочь тем, кто уезжает, и тем, кто остался.

"Часть людей считает, что нужно оставаться в стране и продолжать работу, несмотря на репрессии. Я понимаю и уважаю такую точку зрения. Она дает силы тем, кто остался. С другой стороны, это жизнь и свобода человека. За пределами страны есть возможность оказать помощь тысячам людей. Мы собрали около 7 миллионов евро через краудфандинговую платформу и отправили в Беларусь на помощь тем, кого репрессировали", — говорит Андрей Стрижак, сооснователь Фонда солидарности BYSOL.

Важно

"В братском Киеве". С какими проблемами сталкиваются в Украине политбеженцы из Беларуси

Уехав из страны активисты тоже не чувствуют себя в безопасности. По словам Стрижака, недавно службы внешней разведки РФ и Беларуси подписали соглашение о совместном противодействии людям, которые вынужденно уезжают из страны и поддерживают протесты.

"После гибели главы Белорусского дома в Киеве Виталия Шишова активисты, вынужденно покинувшие страну, опасаются за свою безопасность", — говорит Стрижак.

Важно

Здравствуйте, я ваша Бацька. Все, что известно о тайной инаугурации Александра Лукашенко

Лукашенко — гарант

Массовые митинги и акции по всей стране не остановили Александра Лукашенко, и 23 сентября 2020 года он без громких объявлений провел инаугурацию и занял пост президента. Ряд западных стран, среди которых Германия, Чехия, Словакия, США, Польша, Канада, Литва, Латвия, Эстония отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.

[ + – ] Инаугурация Александра Лукашенко: 23 сентября 2020 года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально заявил, что инаугурация Лукашенко не означает, что Украина признает его законным главой государства. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А.Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства", — заявлял министр в сентябре прошлого года.

[ + – ] Твит Дмитрия Кулебы Фото: Скриншот Twitter

В ответ Украине Лукашенко сказал: "Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала".

На пороге Союзного государства?

Поссорившись с западными странами и попав под жесткие санкции, президент Беларуси продолжил укреплять отношения с Россией, которая поддерживала действующего главу во время прошлогодних выборов. С начала 2021 года Лукашенко трижды встретился с Владимирым Путиным. Во время совместного майского визита в Сочи Лукашенко и Путин беседовали до самой ночи, обсуждая, в том числе, вопросы строительства Союзного государства — как позже прокомментировал встречу президент РФ. Также Беларусь получила от России финансовую помощь.

[ + – ] Александр Лукашенко и Владимир Путин на яхте в Сочи. Май 2021 Фото: пресс-служба президента РФ

Пока что, по словам активистов, сближение Беларуси с РФ происходит больше на словах. Хотя некоторые заявления Лукашенко довольно откровенны: например, недавно он дал понять, что у Беларуси достаточно собственных сил для обороны, но если потребуется помощь, в страну могут быть введены дополнительные силы России. В сентябре Беларусь с РФ проведут совместные военные учения под названием "Запад-2021". По информации Минобороны Беларуси, они будут носить оборонительный характер, военные отработают сценарий "обострения международных противоречий, который приводит к развязыванию агрессии против Союзного государства".

На что надеется оппозиция в Беларуси

"Ресурсы внутри Беларуси исчерпаны. Все средства поддержки идут из России. Учитывая уровень протестов и неприятия Лукашенко-президента, если бы не было поддержки РФ, он бы не усидел в кресле", — говорит Фокусу Андрей Стрижак. По словам активиста, из-за западных санкций страна находится в глубоком кризисе, и чем активнее Запад оказывает давление, тем больше кризис усиливается.

"Пока что РФ для Беларуси — ключевой игрок, который влияет на происходящее внутри страны. Но мы видим, что система Лукашенко, которую он выстраивал 26 лет, работает на износ и нуждается в отдыхе. Малейшее событие может привести к крушению режима", — говорит Стрижак.

[ + – ] Светлана Тихановская на митинге Фото: RFE/RL

Светлана Тихановская, по словам активистов, по-прежнему остается единственным легитимным представителем белорусского народа, который представляет его интересы на международной арене.

"По мнению тех, кто голосовал за нее, и по утверждению большинства лидеров свободного мира, Тихановская является президентом-электом. Это человек, которого избрали, но он не вступил в должность, — говорит Стрижак. — В США президент-элект — это тот, кого уже выбрали, но до момента вступления в должность президентом остается предыдущий. Сейчас у Литовской республики, например, официальная позиция: Тихановская является уполномоченным представителем белорусского народа. Лукашенко в качестве президента они не признают".