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Политика Президентские выборы в Беларуси 2020

Беларусь через год после протестов. У оппозиции нет сил, у Лукашенко нет поддержки

Серафима Таран
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протесты в Беларуси, марш оппозиции
Марш оппозиции в Минске: порядка 150 тысяч человек

9 августа исполняется год с начала протестов в Беларуси. Фокус попросил активистов белорусского протестного движения вспомнить, как начинались митинги и рассказать, что происходит в стране год спустя.

  • 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%.
  • После объявления результатов выборов в Беларуси начались акции протеста, обернувшиеся силовым противостоянием, задержаниями и до сих пор не разрешенным политическим кризисом.
протесты в Беларуси, выборы Лукашенко
Начало протестов в Минске, август 2020 года.

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Беларуси объявили результаты президентских выборов, признав Александра Лукашенко избранным президентом. После этого страну охватили массовые протесты, продлившиеся до зимы. Митингующие обвиняли власти в фальсификации итогов голосования и требовали повторных выборов. Первые дни митингов отметились интенсивными столкновениями: полицейские разгоняли протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В некоторых городах Беларуси военные в гражданской форме стреляли по митингующим из табельного оружия.

Протесты в Минске: "Жестокости никто не ожидал"

Прошлогодние массовые протесты в Беларуси запомнились несколькими абсолютно противоположными моментами: проявленными в противостоянии жестокостью и добром:

  • Беспрецедентно яростными действиями полицейских, которые без разбора хватали митингующих — от подростков и студентов до пенсионеров, били дубинками, стреляли на поражение.
  • Мирно протестующими белорусами, которые дарили ОМОНовцам цветы, снимали обувь, вставая на скамейки, чтобы не испачкать их, собирали мусор после акций, несли плакаты "Мы есть любовь", скандировали "Жыве Беларусь" и требовали вернуть им право на честные демократические выборы.
протесты в Минске после выборов Лукашенко, девушка дарит цветы омоновцу
Попытка найти общий язык

По словам активистки Палины Бродик, первые массовые акции в Минске, которые затем развернулись по всей стране, начались вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков. Тогда некоторые избирательные комиссии начали публиковать в соцсетях протоколы, по результатам которых победила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Разгон акции протеста в Минске

"Самым страшным периодом были первые несколько дней с 9-11 августа. На Минск обрушился шквал выстрелов и дикого насилия, когда против собственного народа на улицы вывели профессиональную вооруженную армию, — вспоминает в разговоре с Фокусом Палина Бродик, координаторка Free Belarus Center в Киеве. — Белорусы видели друг друга в километровых очередях, которые в течение дня стояли под участками. Видели гармошки, сложенные из протоколов, белые браслеты (символ протестов против победившего на президентских выборов-2020 Александра Лукашенко) друг у друга на руках. Было ощущение, что нас большинство, это придавало силы. Люди, не боясь выйти на улицу. И абсолютно не ожидали того, с чем они столкнулись".

протесты в Минске, изолятр на Окрестина
Очередь возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске
Александр Лукашенко об организаторах протестов - видео

Статистика задержаний

Только по официальным данным в первые несколько дней в Беларуси задержали около 7 тысяч человек. Около 3 тысяч человек — 9 августа, более 2 тысяч — 10 августа, около тысячи — 11 и около 700 человек 12 августа. По информации правозащитников, к концу ноября 2020 года число задержанных участников протестов превышало 30 тысяч человек. Сегодня речь идет о примерно 50 тысячах задержанных по всей стране.

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"То что происходило на Окрестина (неофициальное название комплекса мест заключений в Минске. Название стало нарицательным, символизирующим пытки, которые применяли ОМОН в отношении мирных граждан) в первые три дня, сложно передать словами, — продолжает Бродик. — Крики, которые раздавались оттуда, слышали во всех близлежащих домах. Людей пытали, над ними массово издевались, насиловали. Люди оттуда выходили синими. Все самые изощренные силовые структуры даже в России были поражены, насколько жестоко ОМОН Беларуси обошелся с митингующими, у которых не было ни оружия, ни намерения его применять".

Рассказы задержанных, побывавших в изоляторе на Окрестина в Минске

После 11 августа градус насилия немного снизился, но ОМОН продолжал душить протесты. Активисты проявляли максимальную креативность — устраивали дворовые чаепития, концерты, субботник. Сыграло свою роль отсутствие единого лидера — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская почти сразу после выборов вынужденно покинула Беларусь, ее союзников задержали. Протесты по всей стране возглавили разные игроки, что позволяло маневрировать и держать градус протестной активности до самой зимы.

"У белорусов не было возможности собраться в центре города всем одновременно и оставаться там долго, как это было во время Майдана в Украине, поэтому протесты рассредоточились на маленькие сообщества, которые невозможно было отловить и отследить", — продолжает Бродик.

После зимы стало понятно, что устраивать массовые протестные движения слишком опасно. За участие в митингах правоохранители начали открывать уголовные дела вместо административных. Многие участники испытывали сильное давление и вынужденно покидали страну.

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Рано или поздно за каждым придут

"Сейчас тяжелое время для белорусского народа. Мы остались один на один с режимом Лукашенко, который проводит политику террора и массовых репрессий. Говорят, вернулись сталинские времена", — объясняет Фокусу Вячеслав Сивчик, основатель движения солидарности "Разам", организатор прошлогодних протестов. По словам активиста, в Беларуси резко занижают число политзаключенных. Официально их в стране около 600. По информации правозащитников — несколько тысяч.

По словам Палины Бродик, пытки в отношении арестованных беларусов продолжаются по сей день. Периодически становится известно об ужасающих происшествия: в мае при невыясненных обстоятельствах погиб белорусский активист Витольд Ашурок, 17-летний участник протестов Дмитрий Стаховский покончил с собой из-за давления правоохранителей, прыгнув с 16-этажного здания, в июне белорусский активист Степан Латыпов, подозреваемый в организации массовых беспорядков, совершил попытку суицида в зале суда.

"Лукашенко показал, что ни перед чем не остановится и готов использовать любые инструменты и пересекать все красные линии, чтобы максимально внушить звериный страх людям, — продолжает Палина Бродик. — Мы видели, как в центре на площади убивают людей из огнестрельного оружия, как находили тела повешенных или утопленных людей, которые пропали во время митингов и больше не вернулись. Мы знаем, что семьи лишают родительских прав, чтобы запугать и предотвратить протестную активность. Весь госресурс направлен на то, чтобы показать любому гражданину, что у него нет шансов остаться на свободе или в живых, в зависимости от степени активности, если он будет и дальше проявлять гражданскую позицию. Закрыты практически все СМИ и НГО (неправительственные организации), все делается, чтобы в Беларуси осталась выжженная земля".

Белорусские политэмигранты в Украине

С августа по декабрь 2020 года, по словам Бродик, из Беларуси в Украину выехали примерно 161 тысяча человек. С января по июнь 2021 — 115 тысяч. По сравнению с предыдущими годами цифры ниже — обычно в год в Украину приезжало около миллиона человек. Но с учетом пандемии коронавируса, из-за которой долгое время свободное передвижение между странами было приостановлено, а после того, как в мае по приказу Лукашенко задержали самолет с активистом Романом Протасевичем и сообщение между Украиной и Беларусью полностью остановили, желающим покинуть страну нужна сильная мотивация, чтобы поехать в Украину, которая в последнее время стала транзитной страной для миграции в страны ЕС. Так что цифры все равно красноречивые.

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"Сейчас многие уезжают по политическим причинам. Количество обращений, которые мы получаем, несмотря на ограничения по передвижению, такие же, как прошлым летом. — продолжает Бродик. — Связано это с тем, что в конце июня сильно начали давить на СМИ и НГО, закрыли практически все онлайн-издания, более 50 НГО ликвидировали решением одного дня.

Все эти люди уезжают из страны. Потому что для большинства происходящее означает тюрьму. Некоторые остаются и осознают, что рано или поздно за ними придут".

Помощь из-за границы

Сегодня движение сопротивления внутри страны раздроблено, участники коммуницируют только с теми, кому на сто процентов доверяют. Несколько последних недель в Беларуси идет полная зачистка поля, и многие активисты, которые долгое время работали в гражданском секторе, вынуждены принимать решение — или работать на благо страны из-за рубежа или пойти в тюрьму.

По словам активистов, за пределами Беларуси достаточно возможностей, чтобы помочь в противодействии режиму. Белорусская диаспора по всему миру ведет коммуникацию с правительствами стран, которые ввели санкции в отношении режима Лукашенко, договариваются об упрощении визового режима для уезжающих белоруссов, ведут большую миграционную работу, чтобы повлиять на ситуацию и помочь тем, кто уезжает, и тем, кто остался.

"Часть людей считает, что нужно оставаться в стране и продолжать работу, несмотря на репрессии. Я понимаю и уважаю такую точку зрения. Она дает силы тем, кто остался. С другой стороны, это жизнь и свобода человека. За пределами страны есть возможность оказать помощь тысячам людей. Мы собрали около 7 миллионов евро через краудфандинговую платформу и отправили в Беларусь на помощь тем, кого репрессировали", — говорит Андрей Стрижак, сооснователь Фонда солидарности BYSOL.

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Уехав из страны активисты тоже не чувствуют себя в безопасности. По словам Стрижака, недавно службы внешней разведки РФ и Беларуси подписали соглашение о совместном противодействии людям, которые вынужденно уезжают из страны и поддерживают протесты.

"После гибели главы Белорусского дома в Киеве Виталия Шишова активисты, вынужденно покинувшие страну, опасаются за свою безопасность", — говорит Стрижак.

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Лукашенко — гарант

Массовые митинги и акции по всей стране не остановили Александра Лукашенко, и 23 сентября 2020 года он без громких объявлений провел инаугурацию и занял пост президента. Ряд западных стран, среди которых Германия, Чехия, Словакия, США, Польша, Канада, Литва, Латвия, Эстония отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.

выборы Лукашенко, инаугурация Лукашенко
Инаугурация Александра Лукашенко: 23 сентября 2020 года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально заявил, что инаугурация Лукашенко не означает, что Украина признает его законным главой государства. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А.Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства", — заявлял министр в сентябре прошлого года.

инаугурация Лукашенко, реакция Украины
Твит Дмитрия Кулебы
Фото: Скриншот Twitter

В ответ Украине Лукашенко сказал: "Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала".

На пороге Союзного государства?

Поссорившись с западными странами и попав под жесткие санкции, президент Беларуси продолжил укреплять отношения с Россией, которая поддерживала действующего главу во время прошлогодних выборов. С начала 2021 года Лукашенко трижды встретился с Владимирым Путиным. Во время совместного майского визита в Сочи Лукашенко и Путин беседовали до самой ночи, обсуждая, в том числе, вопросы строительства Союзного государства — как позже прокомментировал встречу президент РФ. Также Беларусь получила от России финансовую помощь.

Владимир Путин, Александр Лукашенко на яхте в Сочи
Александр Лукашенко и Владимир Путин на яхте в Сочи. Май 2021
Фото: пресс-служба президента РФ

Пока что, по словам активистов, сближение Беларуси с РФ происходит больше на словах. Хотя некоторые заявления Лукашенко довольно откровенны: например, недавно он дал понять, что у Беларуси достаточно собственных сил для обороны, но если потребуется помощь, в страну могут быть введены дополнительные силы России. В сентябре Беларусь с РФ проведут совместные военные учения под названием "Запад-2021". По информации Минобороны Беларуси, они будут носить оборонительный характер, военные отработают сценарий "обострения международных противоречий, который приводит к развязыванию агрессии против Союзного государства".

На что надеется оппозиция в Беларуси

"Ресурсы внутри Беларуси исчерпаны. Все средства поддержки идут из России. Учитывая уровень протестов и неприятия Лукашенко-президента, если бы не было поддержки РФ, он бы не усидел в кресле", — говорит Фокусу Андрей Стрижак. По словам активиста, из-за западных санкций страна находится в глубоком кризисе, и чем активнее Запад оказывает давление, тем больше кризис усиливается.

"Пока что РФ для Беларуси — ключевой игрок, который влияет на происходящее внутри страны. Но мы видим, что система Лукашенко, которую он выстраивал 26 лет, работает на износ и нуждается в отдыхе. Малейшее событие может привести к крушению режима", — говорит Стрижак.

Светлана Тихановская, белорусская оппозиция
Светлана Тихановская на митинге
Фото: RFE/RL

Светлана Тихановская, по словам активистов, по-прежнему остается единственным легитимным представителем белорусского народа, который представляет его интересы на международной арене.

"По мнению тех, кто голосовал за нее, и по утверждению большинства лидеров свободного мира, Тихановская является президентом-электом. Это человек, которого избрали, но он не вступил в должность, — говорит Стрижак. — В США президент-элект — это тот, кого уже выбрали, но до момента вступления в должность президентом остается предыдущий. Сейчас у Литовской республики, например, официальная позиция: Тихановская является уполномоченным представителем белорусского народа. Лукашенко в качестве президента они не признают".