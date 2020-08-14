120 человек на 25 кв. м СИЗО. Что рассказали задержанные за протесты в Минске

Вчера вечером в Минске начали выпускать людей из Центра изоляции правонарушителей. Все они жалуются на нечеловеческие условия задержания, а также моральные и физические издевательства со стороны сотрудников МВД.

Вчера вечером, 14 августа, из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске выпустили часть задержанных, сообщает tut.by. Большинство из них – женщины, есть даже медик, которая во время задержания была в белом халате. Их рассказы о происходящим в автозаках и ЦИП (аналог украинского СИЗО) шокировали многих.

Так родные и близкие задержанных ждали их под ЦИП

Также к ЦИП приехали несколько машин скорой помощи, в tut.by за 1,5 часа насчитали 10 штук.

Главным свидетелем происходящего в медиапространстве стала рыжеволосая девушка, чей рассказ моментально распространился по белорусским группам и Телеграм-каналам. "Мы стояли спиной к стене, руки назад, чуть что - могли прижать к земле. Как собаки, 41-й год!", рассказывает она после освобождения. "Тут еще не сильно издеваются, а в РУВД, в этом бусе, били конкретно ОМОНовцы, 10 штук меня били дубинами. Угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали по кругу пустят, *изнасилуют* так, что мать родная не узнает. Сказали, вы все быдло тупое, против Лукашенко, и нам платят не 900, а 5000". По словам девушки, ее обзывали животным и террористкой, ставили на колени и обещали 10 лет тюрьмы.

Некоторые задержанные рассказывают, что их было настолько много, что в камерах, рассчитанных на 6 мест, помещали и 24, и даже 46 человек. Многие задержанные проводили ночь на улице. Покормили их, рассказывает мужчина по имени Николай, на вторые сутки - дали "полбулки хлеба на 20 человек".

Туалетом в камере была "клоака, которая воняла постоянно", рассказывает задержанная-медик. Первые сутки она провела на улице, первую воду дали через 15 часов. Задержанные, содержавшиеся на улице, справляли нужду в открытый люк. По ее словам, в ЦИП избивали и некоторых девушек. Другие задержанные женщины рассказывают, что на улице был дикий холод (сейчас в Минске ночью +10 С). "В РУВД асов 10-12 приходилось стоять с наручниками на руках, на коленях. Ребят избивали жестко, зверски, ужасно". Спортзал РУВД был залит кровью, рассказывают очевидцы.

Причины избиения были разными, даже если "кто-то не так пошевелил ногой". "Все, что там происходило, было сплошной пыткой", - рассказывает задержанный. В помещении 25 кв.м. находилось 120-125 человек. По словам молодого человека, в туалет их пустили только на второй день. Также людей заставляли петь Гимн Беларуси, пытали электрошокерами и давили эмоционально. Задержанным красили волосы, брызгали в лицо из баллончиков - это было при задержании в РУВД. В ЦИП, по словам Евгения, людей держали со стяжками на руках. Тем, кого задержали за расклеиванием листовок, приклеивали бумаги на спину.

Фотографии ран и синяков протестующих быстро распространились по Телеграм-каналам. Задержанных били по местам, скрытым под одеждой, так что для демонстрации ран им приходится снимать брюки.

Также в Минске активно задерживали байкеров, которые, как они утверждают, просто катались по ночному городу. Их доставили в РУВД Партизанского района около 3.30, где «под трехэтажный мат» и поучающее «чего вам не спится, перемен захотелось?» задержанным заявили: «Сейчас, свиньи, вас будем обрабатывать», рассказали байкеры в интервью tut.by:

"Людей поставили на бетон на колени, с упором на локти и лоб. Запомнился один человек: он ходил всех унижал, бил по почкам, копчику. У некоторых парней началась рвота, на что им сказали: "Сейчас будете это своими куртками вытирать".

"Вонь стояла ужасная и становилась все сильнее — люди-то давно не были в душе. Спали на четырех кроватях посменно по несколько часов. Удивило, что было новое постельное белье, нормальные матрасы. Остальные задержанные сидели на скамейках и кроватях".

В 1:20 ночи к ЦИП приехал замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Он заявил, что "издевательств никаких не было" и скрылся в черном джипе. "Вы ответите за все, это вопрос времени", - крикнули ему находящиеся там люди.

Напомним, всю неделю в Беларуси продолжаются протесты против Александра Лукашенко. Общее количество задержанных приближается к 7 тысячам человек. Административный арест получили уже 500 человек.