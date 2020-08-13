Первый список арестованных в Минске: свыше 500 человек за день

Верховный суд Республики Беларусь обнародовал первый список арестованных во время протестов – пока что, только за 11 августа и только тех, кому оформили административный арест.

Список опубликован на сайте Верховного суда, сообщает белорусский портал TYT.BY, публикуя его копию.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа", – сообщила пресс-служба Верховного суда.

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Журналисты насчитали в списке свыше 500 фамилий. Большинство арестованных получили 15 суток, однако есть те кому повезло меньше. Так некоторым дали всего по 4 дня административного ареста, а некоторым – по 25 суток.

Как сообщает издание, за все время протестов против результатов выборов в Беларуси задержано свыше 6,7 тысяч человек, однако некоторых уже начали отпускать.

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что за время протестов, с 9 по 13 августа, они насчитали более 1500 случаев произвольных задержаний, публикуя свой список задержанных.

Напомним, как мы уже сообщали, вчера, 12 августа, в Минске были задержаны украинцы Константин Реутский и Евгений Васильев. Их в списке Верховного суда мы не обнаружили.