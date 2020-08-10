Жыве Беларусь: второй день белорусского Майдана (обновляется)

В соседней Беларуси второй день продолжаются протесты против результатов президентских выборов. По официальной статистике, бессменный президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Данные независимых экзит-полов диаметрально противоположные. Фокус внимательно следит за событиями соседней страны.

Ночь после выборов 9 августа в Беларуси уже вошла в историю как самый громкий протест за всю историю независимости. Согласно последним официальным данным, Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом, но последователи оппозиции не намерены сдаваться и анонсировали митинги на 19:00 и забастовки с завтрашнего дня.

23:10 Серьезно ранен водитель автобуса в Минске.

23:05 В Госдепе США выпустили заявление по поводу ситуации в Беларуси. Выборы назвали несправедливыми, а разгон протестующих резко осудили.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 10, 2020

22:33 Около 20 автобусов с ОМОНом выехали в сторону площади Пушкинской, которую заблокировали автомобилисты, пишет Некста. По последней информации, там раздаются взрывы светошумовых гранат.

22:22 По всей стране продолжаются митинги, которым препятствуют правоохранительные органы. Телеграм-каналы пишут о Могилеве, Бресте, Светлогорске, Гродно. В Минске автомобилисты блокируют подъезды к метро Пушкинской пустыми машинами.

21:50 Серьезное противостояние между правоохранителями и митингующими происходит в Бресте. Как сообщают телеграм-каналы, в людей летят светошумовые гранаты, стреляют из пневматических дробовиков.

21:45 По информации белорусского "Радио Свобода", Светлана Тихановская находилась в ЦИК около трех часов с адвокатом Максимом Знаком. Она была с ним в разных комнатах, поэтому Максим Знак не знает, о чем они говорили. После этого она вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Сейчас штаб поддерживает с ней связь. Соратники не знают, какое решение приняла Тихановская.

21:25 Светлану Тихановскую удерживают в ЦИК и не выпускают.

21:23 "Люди просто стояли, это видно. Подъехал ОМОН и начал жёстко избивать их дубинами", передает Facebook-страница "Чай с малинавым варэннем". По информации Телеграм-канала Onliner, это произошло в Минске на проспекте Дзержинского.

20:52 По демонстрантам в Минске открыт огонь. Ранена журналистка Нашей Нивы. На данный момент неизвестно, о каком виде оружия идет речь.

20:26 По информации телеграм-канала Nexta, против протестующих уже начали применять гранаты. Людям приходится убегать от силовиков.

20:05 Несмотря на все препятствия, митинги начинаются, народ организованно идет в центр, автомобилисты блокируют улицы. Начались и задержания.

19:45 Сотрудники ГАИ в Минске блокируют центральные улицы, также закрыты центральные станции метро. Очевидцы фотографируют водометы и многочисленные задержания - по предварительным данным, 40 человек, передает телеграм-канал Наша Нива.

19:40 На митинге в Киеве задержан крымчанин Александр Кольченко, пять лет отсидевший в России по статье "подготовка терактов". Кроме него были задержаны еще 6 человек, передает украинское "Радио Свобода".

19:15 Протесты перенесли на 20:00, но в Минске уже начались задержания.

19:00 Белорусские протесты продолжаются и в Киеве. Под посольство РБ пришли несколько десятков человек. Они скандируют: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу – долой Луку урода!"

18:00 По информации СМИ, Светлана Тихановская и ее команда не будет принимать участие в протестах во избежание провокаций.

17:50 Александр Лукашенко выделил госохрану для штаба Светланы Тихановской. По его словам, это делается во избежание сакральной жертвы. "Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами", – сказал Лукашенко.

17:00 Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов. Она настаивает на повторном подсчете голосов или даже переголосовании по причине многочисленных нарушений на выборах.

16:26 В соцсетях появляются многочисленные видео того, как в центр Минска начинают съезжаться автозаки и военные грузовики, а центральные районы перекрывают.

Напомним, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает официальных результатов выборов президента, поэтому будет их оспаривать, а также заявляет о готовности к долговременным протестов в стране. Действующий президент Александр Лукашенко заявляет, что никаких репрессий в адрес протестующих не предпринимал. В стране готовятся к забастовке, некоторые предприятия уже остановили работу. Больницы Минска оказались забиты ранеными, а всего по стране задержано более 3000 человек.

Все, что известно о выборах в Беларуси и начале протестов — в этом материале.