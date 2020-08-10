Антифашист Александр Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

Крымчанин Александр Кольченко, пять лет отсидевший в России по статье "подготовка терактов", сегодня, 10 августа, был задержан на акции протеста под зданием посольства Беларуси в Украине.

Кроме него были задержаны еще несколько человек, передает украинская "Радио Свобода" в Twitter, не называя имена остальных задержанных.

Как сообщается на сайте "Ридио Свободы", Кольченко был задержан "во время время потасовки" с полицией.

Сегодня 10 августа, у здания посольства Беларуси в Киеве проходит акция в поддержку честных выборов в Беларуси. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь" и жгут файеры. Среди прочих, под консульство пришли недовольные граждане Беларуси, которые не смогли проголосовать 9 августа.

Фото: Censor.net.ua

Как мы уже сообщали, сотрудники СБУ заподозрили одного из участников акции в подготовке провокации и вызвали полицию для проверки документов. В итоге произошла стычка с правоохранителями. По словам полиции, задержанный активист хотел бросить яйцо в здание посольства.

Фото: Censor.net.ua

Напомним, Кольченко вернулся в Украину в 2019 году, в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. Активист был задержан в аннексированном Россией Крыму еще в 2014 году и приговорен судом РФ к 10 годам колонии за подготовку терористических актов. В 2015 году российский правозащитный центр “Мемориал” объявил его политзаключенными, а международная организация Amnesty International – узником совести.