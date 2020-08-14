Работники заводов Беларуси продолжают протесты. СМИ сообщают об остановке тракторного завода

Протестующие требуют прекратить насилие на улицах и пересчитать голоса на выборах.

С утра 14 августа работники предприятий Беларуси с утра выходят на акции солидарности. Люди требуют отставки Александа Лукашенко.

Об этом сообщает Белсат.

Протестующие требуют прекратить насилие на улицах и пересчитать голоса на выборах.

На забастовку вышли рабочие таких крупнейших предприятий как Белорусский автомобильный завод, Минский автомобильный завод и Минский тракторный завод.

Протестующие на МАЗе.

Отметим, Александр Лукашенко заявил, что на протесты на МАЗе вышли "высказать свое мнение 20 человек".

Среди прочих уже бастуют рабочие "Гродно Азот", Белорусского металлургического завода, "Белшины", Минского моторного завода, Гродненского мясокомбината, заводов "Гефест" и "Атлант", фабрики "Милавица" и других.

Издание "Наша Ніва" сообщает, что первая смена Минского тракторного завода остановила работу после встречи рабочих с руководством предприятия. Начнет ли работу вторая смена, неизвестно.

РИА Новости сообщает, что остановлена только часть цехов завода. Об этом же пишет Радио Свобода: по данным издания, некоторые цеха закрыли, рабочих не выпускают наружу.

Рабочие заявили "Нашей Ніве", что руководство завода пыталось добиться от них выдвижения только экономических требований. Но они требуют реформирования силовых структур и увольнения причастных к избиениям демонстрантов; смены власти в стране; расформирования нынешнего состава ЦИК; полной реабилитации политзаключенных.