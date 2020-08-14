Утро начинается не с кофе. В Беларуси бастуют работники государственных предприятий

Похоже, белорусский майдан становится преимущественно дневным мероприятием. Уже с утра на митинги вышли работники множества госпредприятий по всей стране

Начался пятый день протестов в Беларуси. Митингующие снова организовывают цепи вдоль улиц, сообщают Телеграм-каналы. Например, у станции метро Партизанская в Минске уже выстроились "цепи перемен", пишет NEXTA.

Второй день бастует "Гродно Азот". Сейчас туда приехал мэр города и представители силовых структур. Рабочие требуют честного подсчета голосов и прекращения избиения людей сотрудниками ОМОН, пишет Телеграм-канал Новости Гродно.

Бастуют также строители БелАЭС.

Не держится в стороне и минская филармония.

А также Минский электротехнический завод и Минские кабельные сети.

Напомним, вчера вечером из ЦИП (аналог СИЗО) начали выпускать задержанных. Они рассказали СМИ о жутких условиях содержания и издевательствах.