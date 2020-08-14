ЦИК Беларуси объявил окончательные итоги выборов

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов: на выборах президента в 2020 году снова победил Александр Лукашенко.

Об этом сообщает TUT.by

За него проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую, по данным ЦИК, отдано 10,1% голосов.

Всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования – 2 806 640 человек. За Лукашенко проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую – 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева – 1,2%(70 671 человек), за Канопацкую – 1,67% (97 489 человек), за Череченя – 1,14% (66 613 человек). Против всех – 4,59% (267 360 человек).

Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены.