В Минске в компаниях "Яндекс" и Uber проходят обыски

Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офис "Яндекса" в Минске.

Офис компании "Яндекса" в Минск заблокировали неизвестные люди с оружием и в форме.

Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника.

"Выясняем детали", – сказали в компании.

По информации The Bell, в заблокированном офисе находятся "несколько сотрудников". Всего в минском офисе "Яндекса" работают около 120 сотрудников. Большинство из них сейчас работают удаленно.

Кроме того, по данным Telegram-канала "Кулуары KYKY", обыск проходит еще и в минском офисе Uber. Эту информацию в "Яндексе" подтвердили агентству РИА Новости.

По данным Оnliner, в минских офисах "Яндекс" и Uber проходят обыски. Офисы расположены в разных частях города.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа. Уже пятый день в стране продолжаются протесты против итогов выборов. Согласно информации ЦИК, в столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%