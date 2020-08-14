В Минске выпускники возвращают грамоты школам, участвовавшим в фальсификациях выборов

Кроме того, на улицы города вышли учителя.

В Минске выпускники школ приносят свои грамоты и выпускные ленты в те школы, которые принимали участие в фальсификации выборов.

Об этом сообщает TUT.by.

"В Минске выпускники приносят свои грамоты и выпускные ленточки к школам", – сказано в сообщении.

Фото: TUT.by

Кроме того, выпускники оставляют на заборах этих школ плакаты. В частности, на одном из них написано, что "здесь похоронено наше будущее". Также кто-то поставил возле гимназии банку с копейками и написал, что это "последние деньги, которые я сдаю на школу".

Ранее на площади Коласа возле Филармонии в Минске преподаватели школ и вузов выстроились в цепь солидарности с пострадавшими демонстрантами и протестовали против фальсификаций итогов выборов. Сами себя они назвали "честные учителя", сообщает Reform.by.