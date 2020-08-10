По демонстрантам в Минске открыт огонь, — СМИ

По демонстрантам на улице Кальварийской в Минске открыли огонь. Об этом сообщают Телеграм-каналы, среди которых Радио Свобода, Наша Нива, Nexta Live и другие. Детали на данный момент неизвестны, но похоже, речь идет о светошумовых гранатах. Также есть информация о резиновых пулях.

"По всему Минску каратели начинают применять светошумовые гранаты против малых групп людей, которые идут в центр", пишут в Nexta Live.

Напомним, в Беларуси из-за результатов выборов президента второй день проходят митинги.