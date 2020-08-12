Трое суток offline. В Беларуси появился интернет

Интернет начал функционировать в Беларуси в 7 часов утра в среду, 12 августа. Все популярные социальные сети и мессенджеры заработали одновременно .

Доступ к соцсетям был заблокирован с вечера воскресенья, 9 августа, когда в стране начались массовые протесты в связи с результатами выборов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Наша Нiва".

В то же время отмечается, что наблюдаются проблемы с доступом к некоторым сайтам.

При этом, по данным международной организации Netblocks один день блокировки интернета в Беларуси обходится в $56 401 874 экономических потерь.

Потери Беларуси от отсутствия интернета в стране

Сбои в работе интернета в Беларуси происходят не впервые. В 2001 году во время президентских выборов были заблокированы независимые сайты с международными доменами. При этом через прокси (сервера-посредники) сайты продолжали открываться. Также в центре Минска на несколько часов прервалась мобильная связь.

В 2004 году во время референдума, позволившего Александру Лукашенко в третий раз баллотироваться на пост главы государства, независимые сайты снова оказались в "черном списке" провайдеров. Пользователи нашли выход из положения, воспользовавшись прокси.

В 2006 году президентские выборы снова были отмечены блокировками и DDoS-атаками на независимые сайты, длившимися три дня - 2, 18 и 19 марта.

Самая масштабная до сегодняшнего дня блокировка произошла в 2010 году во время очередных президентских выборов. Так, на несколько часов была прекращена работа порта SSL, который используется для установки шифрованных соединений c такими популярными сайтами, как Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также при отправке электронной почты. Ресурсы продолжали работать для пользователей, которые не заходили в свои аккаунты.

В 2019 году глобальная коалиция KeepItOn задокументирована 213 случаев целенаправленных блокировок интернета в 33 странах.

Напомним, почти сразу после закрытия избирательных участков 9 августа в 20:00 СМИ Беларуси начали массово сообщать о проблемах со связью. В частности, пользователи отмечали, что "очень медленно загружается Youtube", "отваливаются google-сервисы", а также не открывается сайт банкира Виктора Бабарико, которого ЦИК в Беларуси так и не зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. Кроме этого, наблюдаются проблемы с работой VPN-сервисов и отдельных серверов.

В тоже время, Telegram в Беларуси несмотря на сбои с доступом к популярным сайтам работал в обычном режиме.