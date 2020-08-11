Президентские выборы в Беларуси 2020

В центр Минска стягивают военную технику

В центр Минска стягивают военную технику

Фото: Белсат

Демонстранты собираются на очередной протест на 19:00.

В Минске силовики стягивают в центр города военную технику. Демонстранты призывают граждан выходить на акции протеста, которые запланированы на 19:00.

Об этом сообщает Белсат.

Площадь Независимости полностью перекрыта, возле нее находятся около 30 автобусов ОМОНа.  Отмечается, что на проспекте Мешерова была замечена военная машина на базе танка Т-64. Впереди машины установлен ковш. Предполагается, что его могут использовать для очистки баррикад демонстрантов.

Военная техника в центре Минска

Telegram-канал Чай с малиновым вареньем передает, что скопление техники также обнаружено возле администрации президента, том числе, машина саперной службы.

Военная техника возле администрации президента Беларуси

Военная техника возле администрации президента Беларуси

 

Военная техника возле администрации президента Беларуси

Издание пишет, что демонстрантов призывают собираться в небольшие группы по 20 человек, а также избегать в Минске площадей на проспекте Независимости, Пушкина и Риги.

Кроме этого сообщается, что во всех областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжаются митинги из-за результатов выборов президента. Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, но протесты не прекращаются. В больницах Беларуси находится 200 человек, сообщает Минздрав.