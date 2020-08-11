В Минске силовики стягивают в центр города военную технику. Демонстранты призывают граждан выходить на акции протеста, которые запланированы на 19:00.

Об этом сообщает Белсат.

Площадь Независимости полностью перекрыта, возле нее находятся около 30 автобусов ОМОНа. Отмечается, что на проспекте Мешерова была замечена военная машина на базе танка Т-64. Впереди машины установлен ковш. Предполагается, что его могут использовать для очистки баррикад демонстрантов.

Telegram-канал Чай с малиновым вареньем передает, что скопление техники также обнаружено возле администрации президента, том числе, машина саперной службы.

Издание пишет, что демонстрантов призывают собираться в небольшие группы по 20 человек, а также избегать в Минске площадей на проспекте Независимости, Пушкина и Риги.

Кроме этого сообщается, что во всех областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжаются митинги из-за результатов выборов президента. Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, но протесты не прекращаются. В больницах Беларуси находится 200 человек, сообщает Минздрав.