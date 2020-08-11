На кадрах ролика видно, как черный автомобиль пересекает границу, однако сама Тихановская на видео не появляется.

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен выезд из страны оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского пограничного ведомства.

Кадры были сняты в 3.30 ночи 11 августа в пункте пропуска Котловка на границе Беларуси с Литвой.

На кадрах ролика видно, как к контрольно-пропускному пункту подъезжает авто черного цвета. После этого водитель общается с пограничником. Далее автомобиль пересекает границу.

В кадре виден знак, обозначающий территорию Литвы, однако сама Тихановская на видео не появляется.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям.

Незарегистрированный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской избранным президентом.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".