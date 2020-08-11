Тихановская призвала протестующих в Беларуси разойтись по домам

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

"Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые меня поддерживали все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению закона", – сказала Тихановская.

"Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", – добавила она.

Видео опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" без указания на его источник. Когда и где было записано видеообращение, неясно. Тихановская читала свой текст с листа, не глядя в камеру.

Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".