В МИД Беларуси заявили, что на протесты влияют из-за рубежа

МИД Беларуси призывает зарубежных партнеров учитывать все стороны конфликта в стране, пишет sb.by.

"С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим. Спасибо за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь. Эти принципы святы для любого государства. А для нас сегодня – особенно! — говорится в заявлении МИД. — В то же время абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде. В частности, было заявлено о смерти человека, даже без минимальной проверки информации. И даже после того, как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции. А ведь на основании этого уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения".

"Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?" - добавили в МИД.

"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", говорится в заявлении.

Напомним, в Беларуси третий день продолжаются протесты. После 18:00 сегодня, 11 августа, во всех областных центрах Беларуси пропал мобильный интернет. Также не работает мобильный интернет в Минске. Силовики стягивают в центр города военную технику. Демонстранты призывают граждан выходить на акции протеста, которые запланированы на 19:00.