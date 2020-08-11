В Беларуси перед новыми акциями протеста отключили мобильный интернет, – соцсети

Сегодня в стране третий день протестов, начавшихся после выборов президента.

После 18:00 сегодня, 11 августа, во всех областных центрах Беларуси пропал мобильный интернет. Также не работает мобильный интернет в Минске.

Об этом сообщается в оппозиционных местных телеграм-каналах.

Жителей квартир на нижних этажах призывают открыть доступ к их сетям Wi-Fi, чтобы протестующие могли подключиться к интернету.

Ранее белорусские телеграм-каналы призвали продолжать протесты, начало их было объявлено на 19 часов.

В Минске силовики стягивают в центр города военную технику. Демонстранты призывают граждан выходить на акции протеста.

Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, но протесты не прекращаются. В больницах Беларуси находится 200 человек, сообщает Минздрав.