В Госдепе США отреагировали на протесты в Беларуси

В США назвали несвободными и несправедливыми выборы в Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео выпустил заявление по поводу протестов и выборов в Беларуси.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 10, 2020

"Проведение президентских выборов в Беларуси 9 августа вызывает глубокую озабоченность. Они не были свободными или справедливыми. США решительно осуждают насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции. Мы поддерживаем демократические устремления народа Беларуси", написал глава Госдепа.

Напомним, в Беларуси второй день продолжаются протесты. На завтра в стране запланирована забастовка, а прямо сейчас проходят многочисленные акции протеста, которые разгоняют правоохранительные органы.