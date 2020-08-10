Ближайшие планы оппозиции в Беларуси: акция протеста и всеобщая забастовка

10 августа в 19:00 Беларусь призывают выйти на акции протеста. В столице людей зовут к Стеле у проспекта Победителей. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

Главные требования: новые президентские выборы и освобождение всех политзаключенных.

Протестующих призывают купить защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах, в частности маски, шлемы, респираторы, противогазы и защитные щитки. Также необходимо подготовить небольшую аптечку с бинтами, антисептиками и обезболивающими.

Призывают выходить в центры городов и избегать улиц, где людей могут взять в капкан. Активистов просят максимально выводить из строя спецтехнику и автозаки, но избегать насилия в отношении силовиков.

"Идеальной точкой сбора станут районные администрации. Как минимум — именно там можно выдвинуть и свои требования чиновникам. А еще, там вы сможете встретить других людей, объединиться в большие группы и начать движение в сторону центра столицы. Сил и личного состава карательных органов режиму не хватит!". - говорится в сообщении.

На вторник, 11 августа, объявили всеобщую забастовку в стране. "Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных", – говорится в сообщениях телеграм-каналов.

Сообщается, что в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа. В одном из цехов собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.

Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

Напомним, две недели назад появилась информация о том, что работники этого завода разместили на стенде предприятия объявление, в котором предупредили руководство о том, что в случае нечестных президентских выборов, заводчане будут вынуждены бастовать.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.