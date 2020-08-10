В Польше потребовали созвать саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси

Премьер-министр Польши заявил, что необходимо солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил главу Европейского совета и президента Европейской комиссии созвать внеочередной саммит Совета Европы, посвященный ситуации в Беларуси после президентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Лейен, председателю Европейской комиссии, созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Беларуси", – сказано в сообщении.

Также в канцелярии напомнимли, что власть Беларуси применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране.

"Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Совет Европы рассмотрел этот вопрос", – говорят в канцелярии.