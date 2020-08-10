В МВД Беларуси заявили, что в результате протестов никто не погиб

Ранее правозащитники сообщили, что один из участников акций протеста получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.

В МВД Беларуси опровергли информацию правозащитников о том, что в ходе протестов в Минске погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает Радио Свобода.

"У нас не было жертв", – сказала она.

Ранее правозащитники сообщили, что один из участников акций протеста получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью. Причиной травмы стал наезд спецтехники. Прибывшая на место ЧП бригада "скорой помощи" не смогла спасти жизнь молодого человека.

По данным правозащитного центра "Весна", в медучреждениях Минска находятся несколько десятков пострадавших участников акции протеста. В частности, упоминается военный госпиталь, два отделения которого, как передает "Весна", заняты ранеными.

Ранее пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила СМИ, что "Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты".