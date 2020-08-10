День выборов в Беларуси. В ходе протестов задержаны больше 120 человек

Только в Минске были задержаны 54 человека.

В день выборов президента Беларуси в воскресенье, 9 августа, во время массовых протестов, были задержаны более 120 активистов.

Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщил правозащитный центр "Весна". Данные действительны на 00.01 по Минску, 10 августа.

Только в Минске были задержаны 54 человека. Среди них есть наблюдатели, которые дежурили на избирательных участках, журналисты и активисты.

В других городах Беларуси, передает центр, были задержаны 77 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине.

Всего за последние три месяца избирательной кампании, по данным центра, были задержаны более 1,5 тысячи человек. Свыше 600 из них получили административные аресты и штрафы "по политически мотивированным статьям".

Напомним, выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.

После того, как избирательные участки закрылись, несогласные вышли на улицы, тем самым выражая протест. В холе протестов автозак едва не сбил насмерть одного из протестующих.