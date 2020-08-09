Здания окружены военными, некоторые из них со служебными собаками.

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости. Главные здания оцеплены военными машинами и солдатами внутренних войск, некоторые из них со служебными собаками.

Об этом сообщает Еврорадио.

Силовики и спецтехника также присутствуют у здания администрации президента.

Очевидцы сообщают о множестве автозаков рядом со стелой "Минск – город герой", у которого сегодня планируют собраться протестующие.

Ситуацию прокомментировала глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

"Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы", – написала она в Twitter.

Как сообщает Главред, у оппозиции есть план на случай признания победы на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Он предусматривает организацию общенациональной забастовки на всех государственных предприятиях страны 10 августа. Участники забастовки собираются требовать проведения "новых и честных" выборов.

Напомним, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Главными претендентами являются действующий президент Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".