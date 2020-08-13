Мэр белорусского города Жодино вышел к людям и пообещал убрать ОМОН

Градоначальник заверил, что собравшихся не станут разгонять, если те не будут первыми делать провокаций.

Мэр города Жодино, Минской области, Дмитрий Заблоцкий встретился с горожанами на центральной площади и пообещал, что спецназ МВД (ОМОН) уберут с улиц, как только пропадет опасность захвата административных зданий

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

В частности, на встрече с мэром собравшиеся заявили, что из-за присутствия в городе спецназа люди боятся выходить из дома, так как силовики нападают на мирных граждан. Жители потребовали вывести из города ОМОН, а также показать им протоколы с результатами голосования по Жодино на выборах президента, а еще – провести новые выборы.

"Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города. ... Если позволит обстановка, ОМОН уйдет прямо сегодня", – заявил Заблоцкий.

Присутствующие на встрече пригласили мэра лично выйти на улицы города вечером и убедиться, что акции проходят абсолютно мирно. В ответ, Заблоцкий заверил, что собравшихся не станут разгонять, если те не будут нарушать порядок или делать провокаций. На это заявление горожане начали скандировать "Мэр с народом!"

Отвечая на требование продемонстрировать протоколы местных избиркомов, мэр Жодино заявил, что таких полномочий у него нет, добавив, что официальные результаты выборов будут оглашены только 18 августа.

Заблоцкий добавил, что ответит на все вопросы жителей города завтра в эфире местного телеканала и готов общаться "столько, сколько нужно". В ответ, жители Жодино потребовали провести открытую встречу на стадионе местного футбольного клуба "Торпедо".



Как сообщает у себя в Telegram оппозиционное издание Sputnik.by, встреча с мэром длилась почти час, а глава города покинул площадь под крики "Позор!" и "Уходи!".

Напомним, сегодня, 13 августа, один из крупнейших в Беларуси автомобильных заводов БелАЗ, расположенный в Жодино, присоединился к акциям протеста против результатов президентских выборов, а его рабочие объявили забастовку.