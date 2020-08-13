В Минске задержали еще одну украинку, волонтеров найти не могут, – МИД

Кроме волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске во время массовых протестов задержали еще и украинку Оксану Алешину.

Украинские дипломаты до сих пор не установили, где именно находятся двое волонтеров Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых накануне задержали в Минске. Кроме того, 13 августа стало известно о задержании еще одной украинки – Оксаны Алешиной.

Об этом на брифинге в четверг, 13 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера (12 августа. – Фокус) около 17.00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" – граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Мы сразу подключились к поиску этих граждан для того, чтобы установить их местонахождение", – сказал министр.

Он также отметил, что 12 августа по месту временного проживания задержанных украинцев в Минске был проведен обыск, во время которого правоохранители изъяли личные вещи украинцев.

"Утром украинский консул посетил два крупнейших центра временного содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан", – сообщил дипломат.

По его словам, согласно международному праву, задержанные имеют право на мгновенный контакт с консулом.

"Нам удалось выяснить следующее: во-первых, задержанных граждан Украины обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.2 ст. 293 УК РБ – это участие в массовых мероприятиях, которое проявилось в непосредственном совершении действий по организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти", – рассказал Кулеба.

Он уточнил, что санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, Кулеба уточнил, что Оксану Алешину задержали в среду, 12 августа.

"В течение 9-12 августа в Минске задержано более 6 тысяч человек, и все заведения временного содержания в Минске переполнены, поэтому именно в таких сложных обстоятельствах приходится искать наших сограждан. Посольство Украины во исполнение моего поручения направило две ноты в министерство иностранных дел Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республки Беларусь в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и места содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки – Оксаны Алешиной, которая была также задержана вчера.

Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами, а также, если есть информация о других гражданах, то с ними тоже. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину", – сказал министр.

По данным Telegram-канала "Окрестина списки", украинка Оксана Алешина на данный момент находится в Центре изоляции правонарушителей на 1-м переулке Окрестина в Минске, куда свозили задержанных на протестах. Алешину пока не отпустили. Реуцкого и Васильева, согласно опубликованным спискам, в ЦИПе нет.

Алешина до сих пор находится в ЦИПе

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.