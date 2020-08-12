Премьер Беларуси утверждает, что в стране нет забастовок

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что правительство находится в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзными организациями. "Мы видим попытку раскачать ситуацию. Естественно, мы проверяли информацию, и ответственно заявляю, что никаких оснований верить слухам, я бы даже назвал их провокациями, нет", – сказал он в интервью государственному агентству БелТА.

Ранее местные СМИ сообщили, что на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине приостановили работу несколько цехов. По информации портала Tut.by, причина забастовки — результаты прошедших 9 августа президентских выборов. Руководство предприятия информацию о забастовке отрицало. Призывы к общенациональной забастовке распространяли оппозиционные телеграм-каналы.

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По словам Головченко, "определенные ресурсы" пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, "когда посторонние люди пытались имитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы". Он заверил, что все предприятия работают в штатном режиме.

Напомним, с основного беларусского государственного телеканала "Беларусь-1" уволились сразу несколько телеведущих.

12 августа в крупных городах страны прошли стихийные акции солидарности. Особенно много их было в столице – Минске. Большинство участников цепей – женщины. Число участников каждой акции – от нескольких десятков человек до нескольких сотен.

Александр Лукашенко собрал совещание по ситуации с протестами в Беларуси. "Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – сказал он.