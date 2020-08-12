С белорусского ТВ уволились трое ведущих

С основного беларусского государственного телеканала "Беларусь-1" уволились сразу несколько телеведущих: Сергей Козлович, Евгений Перлин и Вера Каретникова. О своих решениях они написали в Instagram.

Первым ушел Сергей Козлович.

В последних эфирах он в том числе освещал ситуацию в Беларуси. Reform.by приводит цитату из эфирного текста ведущего в ночь с 9 на 10 августа:

"Была заблокирована работа 33 комиссий, на них оказывалось психологическое давление, в том числе звучали прямые угрозы. В результате власть вынуждена была отвлекать огромные силы, использовать людей в форме, военных и службу безопасности президента, чтобы вывести людей из участков. Это продолжалось до поздней ночи, люди не могли покинуть свои участки, боясь расправы.

Не дожидаясь конца голосования, возле Дворца спорта начала собираться агрессивно настроенная молодежь, как и рекомендовалось во многих телеграм-каналах, молодые люди сосредотачивались, а точкой сбора был обозначен Парк Победы. (...) Очевиден замысел собрать как можно больше людей и двинуться в сторону Дворца. Зная такой замысел, ОМОН принимал меры по недопущению продвижения толпы, разворачивая ее и рассредотачивая. Еще одной целью, в соответствии с теми же многочисленными рекомендациями в интернете, был захват различных административных зданий".

Следующим ушел ведущих развлекательных программ Евгений Перлин. Он указал, что решение связано с политической ситуацией в стране.

Также телеканал покинула ведущая Вера Каретникова, певица и ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь". Она сопроводила прощальный пост неофициальным флагом Беларуси.

Напомним, ранее мы освещали, что пишут государственные белорусские СМИ во время протестов. Митинги идут уже четверый день - сводка последних событий тут. Протесты в Беларуси поддержал российский интервьюер и репортер Юрий Дудь.