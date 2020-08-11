В Минске засняли снайперов на крыше Центра изоляции правонарушителей

Под ЦИП на Окрестина собралось множество людей, которые "пытаются выяснить судьбу своих родных и близких", задержанных на потестах в Минске

В столице Беларуси на здании Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина замечены снайперы.

"Снайперы с крыши Центра изоляции правонарушителей наблюдают за собравшимися в прицелы", – сообщил Telegram-канал "Sputnik Беларусь" сегодня вечером, в 20:50.

Фото: @SputnikBy

Фото: @SputnikBy

Как сообщает канал, под ЦИП на Окрестина собралось множество людей, которые "пытаются выяснить судьбу своих родных и близких", задержанных на потестах в Минске:

Напомним, вчера портал "НикВести" передавал информацию о снайперах в Минске, публикуя фото из соцсетей:

Как мы уже сообщали сегодня, за два дня протестов против действующей власти в Респубике Беларусь задержаны свыше 5000 человек, в связи с чем Минские СИЗО оказались переполненными.