СИЗО "под завязку": в Беларуси задержали свыше 5 тысяч человек

По данным правохранителей, больше всего людей вышло в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

В белорусской милиции отчитались о задержаниях: за два дня протестов против действующей власти в Респубике Беларусь задержаны свыше 5000 человек.

В частности,официальный Telegram-канал МВД Беларуси сообщается, что в ночь с 9 по 10 августа за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тысяч человек, из которых около тысячи в Минске и более двух – в других регионах республики. В ночь с 10 на 11 августа задержано более двух тысяч человек.

Как передает Telegram-канал "Sputnik Беларусь", в Минских СИЗО "не хватает мест для задержанных", в связи с чем часть из них отвезли в следственную тюрьму в город Жодино, который находится в 30 км от столицы. По сообщению канала сегодня, 11 августа, вечером: "Люди ждут списки задержанных во время акций протеста, но их нет еще даже за 9 августа, а за 10-е обещают завтра после обеда".

В сети появились видео с задержанными в Минском РОВД, которых положили лицом в асфальт во дворе отдела полиции:

Также на просторах интернета набрало популярности видео с ночного задержания в Минске провокаторов, в том числе из России:

В частности, "Открытая Россия" подтвердила агентству "РИА", что задержанные в Беларуси Артем Важенков и Игорь Рогов – сотрудники организации

Как сообщает белорусский минздрав, в последние 2 дня в больницы поступило "чуть больше 200 человек", в основном с травмами легкой степени тяжести. "Несколько человек были госпитализированы", – добавили в Минздраве. Полиция сообщает о пяти госпитализированных силовиках.