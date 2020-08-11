Официально: в Беларуси первый погибший на протестах
Силовики утверждают, что протестующий подорвался сам.
Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске, в результате взрыва неустановленного предмета погиб один из протестующих.
Информацию сначала обнародовали белорусские Telegram-каналы, а вскоре официально подтвердили в МВД.
Соощается, что инцидент произошел на ул. Притыцкого, где горожане строят баррикады.
"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", – отметили белорусские правоохраниетели.
По сообщению милиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"МВД утверждает, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство, но журналисты с места события передают, что как раз недавно демонстрантов здесь массированно обстреливали. Шла настоящая канонада. Журналисты Нашей Нивы наблюдали этот обстрел как из гостиницы Орбита, так и со стороны Кальварии", – сообщает Telegram-канал "Наша Ніва".
Напомним, "Фокус" ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.