Киев попал в "желтую" карантинную зону
Столица готовит медучреждения ко второй волне коронавируса. Кличко призвал жителей столицы соблюдать карантин.
Киев оказался в "желтой" зоне карантина, в связи с чем в городе вступил в силу ряд ограничений.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет более 52%. Поэтому будут усилены определенные правительством ограничения и запреты", – сказал мэр.
С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты – масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.
Кличко отметил, что столица готовит медучреждения ко второй волне коронавируса и призвал жителей столицы соблюдать карантин.
По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек. Это – очередной антирекорд (сутками ранее было 1 592 зараженных). Отметим, Министерство здравоохранения Украины 13 августа сообщило о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 2004.