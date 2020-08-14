Киев попал в "желтую" карантинную зону

Киев оказался в "желтой" зоне карантина, в связи с чем в городе вступил в силу ряд ограничений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет более 52%. Поэтому будут усилены определенные правительством ограничения и запреты", – сказал мэр.

С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты – масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

Кличко отметил, что столица готовит медучреждения ко второй волне коронавируса и призвал жителей столицы соблюдать карантин.

По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек. Это – очередной антирекорд (сутками ранее было 1 592 зараженных). Отметим, Министерство здравоохранения Украины 13 августа сообщило о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 2004.