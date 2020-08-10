Лукашенко выделил госохрану для штаба Тихановской

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прошлой ночью выделил охрану для штаба своей основной конкурентки от оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на БелТА.

По словам Лукашенко, такая необходимость возникла во избежание сакральной жертвы. Охрана была выделена после того, как с такой просьбой обратился кто-то из штаба Тихановской.

"Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, - позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил... И нам пришлось 120 человек выделить для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что это была вынужденная мера.

"Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами", – сказал Лукашенко.

По его словам, представители оппозиции такой шаг с его стороны еще не оценили.

"Они это не ценят. Скоро оценят", – сказал Лукашенко.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%.

Светлана Тихановская не признает официальных результатов выборов президента, поэтому будет их оспаривать, а также заявляет о готовности к долговременным протестам в стране.