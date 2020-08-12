Петр Порошенко рассказал Лукашенко, что ему делать с протестами

Политик присоединился к волне обращений к белорусским властям, а также выдвинул требования к Зеленскому.

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал совет действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, что делать с митингующими.

Соответствующее видеообращение экс-президент выложил на своей странице в Facebook.

"Демократичная, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благополучия Украины. Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности", – сказал политик.

Вслед за этим, он добавил: "Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в государстве".

"Насилию и массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире. Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию", – добавил пятый президент Украины.

Кроме того, Порошенко посоветовал Лукашенко освободить "политических заключенных и мирных протестующих", а также "прекратить политическое преследование политических оппонентов".

Еще бывший украинский президент потребовал от белорусских властей пойти на диалог с обществом, а также огласить о проведении досрочных выборов в Беларуси с широким привлечением международных наблюдателей.

Также Петр Алексеевич призвал президента Украины Владимира Зеленского назначить спецпредставителя от Украины, который должен будет влиять с европейскими партнёрами на урегулирование конфликта в соседнем государстве.

Напомним, на днях государственный секретарь США Майк Помпео выпустил заявление по поводу протестов и выборов в Беларуси.

Ранее, целый ряд стран призвал правительство Беларуси воздержаться от силового решения конфликта между протестующими и правоохранителями.