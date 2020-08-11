Парень встал прямо перед поездом, держа табличку над головой.

В Минске протестующий заблокировал движение синей ветки метро на станции "Октябрьская", спрыгнув на рельсы с табличкой "Прекратите избивать и калечить людей".

Об этом предает Радыё Свабода.

Парень стал прямо перед поездом, держа табличку над головой. Движение остановилось на всей линии, пассажиров высадили из поездов.

По свидетельствам очевидцев, люди, которые в это время находились в метро, аплодировали, выражая поддержку пикетчику.

Акция продлилась 5 минут, потом протестующего увели сотрудники службы безопасности станции.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".