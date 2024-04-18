Поляки снова перекрыли два КПП на границе с Украиной: пропускают ли автобусы и легковушки

По словам организаторов протеста, блокада продолжится по крайней мере до конца апреля, хотя ранее они анонсировали окончание акции до конца марта.

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Блокада украинской границы польскими фермерами усилилась. В частности 18 апреля аграрии снова заблокировали пункты пропуска "Корчева — Краковец" и "Медика — Шегини". В то же время ограничение пропуска будет касаться только грузового транспорта, в то время, как осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В частности, известно, что:

на пункте пропуска "Краковец" ограничено движение грузовиков, следующих в сторону Украины;

в направлении "Шегини" — как на выезд из Польши, так и на въезд.

"Польские фермеры возобновили блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева — Краковец" и "Медика — Шегини". По имеющейся информации, протестующие планируют блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегини" — до 9:00 19 апреля", — подчеркивается в сообщении.

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Польша готовит полное закрытие границы с Украиной, — Туск

Также известно, что по состоянию на утро 18 апреля в очередях на территории Польши на этих направлениях около 1 500 грузовиков ожидают въезда на территорию Украины. В то же время осложнений для перемещения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

16 апреля стало известно о прекращении блокирования польскими протестующими пункт пропуска "Долгобычев — Угринов". По данным на 14:45 того дня на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска фиксировались очереди всего в 100 грузовиков.

Вместе с этим в обратном направлении, на въезд в Украину из Польши, в очереди находилось еще 30 грузовиков с полной массой до 7,5 т. Также еще за сутки до снятия блокады протестующие в "Угринове" не пропустили ни одного грузовика из Украины в сторону Польши.

6 марта Фокус писал, каким образом блокада польскими фермерами границы с Украиной повлияет на цены на продукты в магазинах.

Также 20 марта польские аграрии организовали масштабную акцию протеста по всей Польше, перекрыв дороги и парализовав работу основных учреждений.