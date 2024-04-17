Польские фермеры планируют возобновить блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной

Гуманитарные, военные грузы, а также пассажирский транспорт протестующие обещают пропускать беспрепятственно.

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С утра четверга, 18 апреля, вероятно, митингующие перед пунктом пропуска "Корчева — Краковец" будут блокировать грузовики, которые будут следовать в Украину. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на информацию, полученную от польских коллег.

По информации польской стороны, блокировка грузов на въезд в Украину продлится с 09:00 18 апреля по 09:00 20 апреля.

В этот промежуток, как предупреждают, пропускная способность будет составлять лишь 1 автомобиль в час.

Сообщается, что указанные меры не будут касаться гуманитарных и военных грузов. К тому же движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей и автобусов) в оба направления также будет осуществляться беспрепятственно.

Как писал Фокус, в марте в Польше одновременно состоялось более 580 акций протеста по всей стране. Митингующие тогда перекрыли все автодороги страны.

Напомним, в СМИ передавали, что Франция присоединилась к усилиям Польши по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Сообщается, что изменения, которых добиваются страны, обошлись бы Киеву в 1,2 миллиарда евро недополученных доходов.

В Financial Times со ссылкой на источники проинформировали, что ЕС готовится к введению пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси. Цель европейских чиновников — "успокоить фермеров".